Wenn Häuser in Hallen entstehen Container-Klassen und wie sie gebaut werden

Vor einer Generation noch vollkommen unbekannt, sind sie heute keine Seltenheit: Container-Klassen an Schulen oder sogar komplette Container-Schulen. Dabei darf man allerdings nicht an einen gewöhnlichen Baucontainer denken, in den mal gerade eben ein paar Schulmöbel reingeklatscht werden, sondern das Ganze ist durchaus mit herkömmlichen Klassenräumen vergleichbar. In Völklingen waren im Laufe der Zeit – einige stehen auch noch – 14 gemietete Container-Klassen an Schulen im Einsatz; zwei weitere, dann gekaufte, werden an der Haydnschule aufgestellt, wie der Bauausschuss des Stadtrates erst vorigen Dienstag entschieden hat. Alle 16 wurden und werden produziert und aufgestellt durch das Unternehmen Kleusberg GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Wissen im Westerwald (Rheinland-Pfalz). Wir haben nachgefragt, wie solche „Fertig-Schulen“ entstehen.