Auszubildende gesucht Bei Suche nach Azubis auch über die Landesgrenze geschaut

Über das Haus in Ludweiler ließ Sabrina Miksa Flyer drucken, die sie zuvor ins Französische übersetzt hatte, denn die Pflegedienstleiterin kommt ursprünglich selbst aus Frankreich, wurde in Deutschland ausgebildet, lernte die deutsche Sprache und blieb bis heute im Warndt. Die Muttersprachlerin will ihren eigenen Karriereweg auch dem französischen Nachwuchs vorstellen, denn für den biete Deutschland aus zweierlei Gründen eine gute Perspektive: „Ich sehe für französische Jugendliche ganz besondere Möglichkeiten. In ihrem Heimatland brauchen sie für Berufe in der Pflege und der Erziehung eine Hochschulreife. In Deutschland können französische Absolventen auch ohne Abitur eine Ausbildung in einem der beiden Bereiche beginnen, der Abschluss wird später aber aufgrund der europäischen Regeln auch in Frankreich anerkannt.“