Zwischen Losheim und Beckingen : Schwerer Unfall – Zwei Autos verkeilen sich, Polizei sperrt Landstraße

Schwerer Unfall zwischen Losheim und Beckingen: Zwei Autos rasen ineinander. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Reiss via www.imago-images.de

Losheim/Beckingen Heftiger Crash am Sonntagabend zwischen Wahlen und Oppen: Dabei ist ein Autofahrer verletzt worden und musste ins Krankenhaus, meldet die Polizei. An den beiden Autos entstand Totalschaden.

Zu einem gewaltigen Zusammenstoß zwischen zwei Autos ist es am Sonntagabend, 8.Januar, gekommen. Ein Mann kam anschließend ins Krankenhaus, berichtet ein Polizei-Sprecher aus Wadern (Landkreis Merzig-Wadern ).

Wie sich der Unfall auf der Landstraße zwischen Losheim und Beckingen abspielte

So soll zunächst ein 22-Jähriger von Wahlen über die L369 zur L156 Richtung Oppen mit seinem Kleintransporter Mercedes-Sprinter unterwegs gewesen sein. An der Einmündung der Landstraßen kam zur gleichen Zeit ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer an.