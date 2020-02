Gesundheitsschutz in Völklingen : Verstöße: Kontrolleure schließen Shisha-Bar

Die Stadt Völklingen kündigt nach einer Kontroll-Aktion in Shisha-Bars bereits weitere Sondereinsätze an (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache

Völklingen Ordungskräfte der Stadt Völklingen und Mitarbeiter der Stadt Völklingen haben Shisha-Bars unter die Lupe genommen. Und weitere Aktionen werden folgen.

Gravierende Mängel haben Mitarbeiter der Völklinger Ortspolizei, der Unteren Bauaufsicht und der Völklinger Feuerwehr bei der Kontrolle von Shisha-Lokalen festgestellt. In zwei der überprüften Gaststätten seien die Konzentrationen an Kohlenmonoxid beziehungsweise Kohlendioxid bedenklich oder sogar gesundheitsgefährdend gewesen. In einem weiteren Lokal seien die Verstöße sogar derart schwerwiegend, dass die Stadt eine weitere Nutzung untersagte. Außerdem hat sie gegen Betreiber mehrere Verfahren eingeleitet. Und das könnte sich durchaus wiederholen. Denn die Völklinger Ortspolizei kündigt bereits weitere Kontrolle in den Shisha-Lokalen an. Es gehe um die Abwehr von „Gefahren für Leib und Leben“, und daher sei es besonders wichtig, die Vorgaben einzuhalten.