Schule & Bildung „Echte“ Schule am Nachmittag – und mehr

Nicht Stadtrat oder Verwaltungsspitze sind es, sondern immer die Schule selbst und mit ihr auch die Eltern der Kinder, die den ersten Anstoß geben, wenn aus einer Freiwilligen eine Gebundene Ganztagsschule werden soll, also eine Schule mit verpflichtenden Nachmittagsaktivitäten. Insgesamt gibt es sechs Grundschulen in Völklingen, drei davon mit je zwei Standorten. Davon ist nur die Grundschule Heidstock/Luisenthal in der Neckarstraße auf dem Heid­stock eine Gebundene Ganztagsschule (GGTS). Den Anfang machte die Klassenstufe 1 des Schuljahres 2017/18, bis dann, ab dem Schuljahr 2020/21, alle vier Klassenstufen nach dem neuen System geführt wurden.