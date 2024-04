Aus dem Bericht der Polizeiinspektion Völklingen Vergebliche Flucht im Pkw vor Polizei in Wehrden

Zu einer Verfolgungsfahrt ist es kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag im Völklinger Stadtteil Wehrden gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Völklingen ein mit zwei jungen Männern besetzter VW-Lupo verdächtig vor. Als die Beamten den schwarzen Kleinwagen in der Kleinen Bergstraße kontrollieren wollten und Anhaltezeichen gaben, reagierte der Lupo-Fahrer nicht und es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, während der die Beamten auch beobachten konnten, wie Gegenstände aus dem VW geworfen wurden. Kurz verloren die Polizisten den VW aus den Augen, entdeckten ihn jedoch in der in der Hostenbacher Straße wieder. Auch die beiden Fahrzeuginsassen konnten ermittelt werden. Es handelte sich um einen 23-Jährigen und einen 22-Jährigen, die „augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen“, so der Polizeibericht.