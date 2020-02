Fastnacht : Stadt Völklingen dankt Förderern der Fastnacht

Völklingen Verwaltungsspitze zeichnete verdienstvolle Karnevalisten aus. Auch solche, die hinter den Kulissen Großes leisten.

Andreas Jung von der Aktionsgemeinschaft Heidstock (AGH) ist seit einem Jahr Organisationsleiter und maßgeblich am Bühnen- und Wagenbau in seinem Verein beteiligt. Er erhielt ebenso die Ehrenurkunde wie Daniela Quintus, die als langjähriges Mitglied der Geislauterner KG „Die Braddler“ bei den berühmten „Dark Shadows“ mitwirkt. Markus Pressmann ist Gründungsmitglied der KG „Hoch das Bein“ Luisenthal, zudem aktiv als Redner in der Bütt und im Männerballett. Er gelte als Allrounder im Verein, meinten die Laudatoren. Die LKG „Die Beele‘s“ wurden repräsentiert von Birgit Klos-Becker. Sie ist seit vielen Jahren aktiv bei den Garden, leistet als stellvertretende Schriftführerin wertvolle Arbeit und ist Gründerin und Trainerin der Zwergengarde.