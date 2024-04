Feuerwehr-Wettkampf Die schnellsten Kuppler trafen sich in Ludweiler

Klingt banal, ist es aber nicht. Denn der Trupp erfüllt zwar die immer gleiche Aufgabe, muss aber so eingespielt Hand in Hand agieren. Die Zeitunterschiede beim „Kuppeln“ können gewaltig sein: „Zwischen 20 Sekunden und einer Minute können die Zeiten abweichen. Das Team stoppt seine Leistung. Durch die festgelegte Aufgabe ist es möglich zu trainieren und Wettkämpfe zu veranstalten, die bis zur Feuerwehr-Olympiade gehen können“, sagt Thomas Roth, der am Samstag 14 Teams aus dem Regionalverband, aus Saarlouis, Bitburg und Luxemburg zum „Kuppelcup“ im Feuerwehrgerätehaus in Völklingen-Ludweiler begrüßen konnte.