Gebundene Ganztags-Grundschule Kaum zu glauben: Zeiten ändern sich

„Kinder sind unsere Zukunft“, heißt es doch immer so gerne, aber in Wirklichkeit fehlt unserer Gesellschaft der „Doppel-Wumms“ für die Bildung. Dann wird doch tatsächlich mal Geld in die Hand genommen und mit der Gebundenen Ganztagsschule in unser Bildungssystem, in die gesellschaftliche Zukunft und sogar in eine ein wenig bessere Chancengleichheit investiert, und dann passt das auch wieder nicht allen.