Diskussion im Ausschuss : Mehr Personal für Völklinger Ortspolizei?

VÖLKLINGEN Verwaltung will mehr Mitarbeiter, um zum Beispiel stärker gegen Falschparker vorzugehen.

Die Stadt beschäftigt aktuell neun Mitarbeiter im Ordnungsdienst. Eine vakante Stelle soll kurzfristig neu besetzt werden. Außerdem wünscht sich der zuständige Fachdienst eine weitere Vollzeitstelle und ein zusätzliches Fahrzeug. Zurzeit sind drei Pkw im Außendienst im Einsatz. Unter anderem wird an jedem Wochentag an einer anderen Schule der Verkehr kontrolliert.

Sollte ein umfassender, dauerhafter Einsatz der Ordnungskräfte auch in den späteren Abendstunden und am Wochenende gewünscht sein, müssten bis zu vier neue Stellen geschaffen werden. Eine Informationskampagne soll bei den Bürgern das Bewusstsein für korrektes Parken stärken. „Wir wollen Falschparker vermehrt abschleppen“, kündigte Fachbereichsleiter Timm Mathis an. Aus Sicht der Verwaltung wäre es wünschenswert, einen mobilen Blitzer anzuschaffen. Das Gerät arbeitet selbstständig, ein Beamter müsse nicht anwesend sein. Der Kaufpreis beträgt rund 150 000 Euro, die Mietkosten belaufen sich auf rund 6900 Euro pro Monat, teilte die Verwaltung mit. Zunächst ist ein dreimonatiger Probeeinsatz vorgesehen. Für weiteres Personal bei der Völklinger Ortspolizei sei im Haushalt 2019/2020 aber derzeit kein Geld reserviert, sagte Pressesprecher Lars Hüsslein am Freitag. Dafür müsste der Stellenplan geändert werden, den wiederum das Landesverwaltungsamt genehmigen müsse.