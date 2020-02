Bildung : Weltkulturerbe Völklinger Hütte stellt Ferienprogramm vor

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Foto: Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Hans-Georg Merkel/Hans-Georg Merkel

Völklingen Am Freitag beginnen die Fastnachtsferien im Saarland. Die Völklinger Hütte bietet in dieser Zeit ein spezielles Ferien-Programm an. Los geht es am 15. Februar.



Schwerpunkt der öffentlichen Führungen sind die große Ausstellung "PharaonenGold" und die Industriekultur des UNESCO-Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Ein Höhepunkt ist die Themenführung "Nofretete zu Besuch", bei der eine Schauspielerin und ein Besucherbegleiter zusammen durch die Ausstellung führen. Es gibt spezielle Führungen für Kinder. Und an jedem Tag der saarländischen Fastnachtsferien startet um 15 Uhr eine geführte Expedition zu den Meilensteinen der Industriekultur im UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte.

Samstag, 15. Februar, 2020:

11 Uhr: Führung für Kinder: "PharaonenGold"

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Sonntag, 16. Februar 2020:

11 Uhr: Führung für Kinder: "PharaonenGold"

11:30 Uhr: Führung "PharaonenGold"

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Montag, 17. Februar 2020:

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Dienstag, 18. Februar 2020:

15 Uhr: Führung für Kinder: "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte", Eintritt frei

18:30 Uhr: Ringvorlesung "PharaonenGold": Vortrag von Dora Goldsmith, Freie Universität Berlin: Die olfaktorische Welt der Liebe und Sexualität im Alten Ägypten, Eintritt frei

Mittwoch, 19. Februar 2020:

11 Uhr: Führung in französischer Sprache: Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Donnerstag, 20. Februar 2020:

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Freitag, 21. Februar 2020:

14:30 Uhr: Führung in französischer Sprache: Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Samstag, 22. Februar 2020:

11 Uhr: Führung für Kinder: "PharaonenGold"

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Sonntag, 23. Februar 2020:

11 Uhr: Führung für Kinder: "PharaonenGold"

11:30 Uhr: Führung "PharaonenGold"

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"

Rosenmontag, 24. Februar 2020:

15 Uhr: Führung "Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte"