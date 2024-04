Aus Alt macht Neu Wo aus einem Hemd eine Flasche wird

Auch Papst Franziskus sagte es: Eine Sünde gegen die Natur sei es, Kunststoff wegzuwerfen, während gleichzeitig die Meere mit Müll gefüllt werden. So gesehen könnte es – falls erfolgreich – nicht nur wirtschaftlich segensreich sein, was sich da ein kleines Stückchen jenseits der Grenze in Carling tut: Unter dem Namen „PARKES“ soll dort ein Werk entstehen, das auf eine neue und effizientere Art als bisher PET-Flaschen und andere PET-Produkte recycelt. Projektleiter Francis Gauthier stellte die Pläne in einer gemeinsamen Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschuss des Völklinger Stadtrates mit dem Lauterbacher Ortsrat vor.