Vereinbarung mit Betriebsrat und Gewerkschaften : Karstadt Kaufhof will 62 Filialen schließen

Karstadt Kaufhof will 62 Filialen schließen

Essen Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 62 seiner 172 Filialen schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen. Eine entsprechende Vereinbarung mit Betriebsrat und Gewerkschaften sollte noch am Donnerstagabend unterschrieben werden.

Welche Standorte betroffen sein werden, soll am Freitag verkündet werden. Die Kette hat im Saarland drei Standorte, zwei in Saarbrücken, eine in Neunkirchen.