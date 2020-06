Saarbrücken/Düsseldorf Kunden der Ärzte- und Apothekerbank haben seit einer Systemumstellung Probleme, auf ihre Konten zuzugreifen. Das betrifft auch Kontoinhaber im Saarland. Ein Arzt spricht von drastischen Folgen.

Bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) mit Sitz in Düsseldorf gibt es offenbar seit mehr als zwei Wochen anhaltende IT-Probleme, von denen auch Ärzte und Apotheker im Saarland betroffen sind. Als Grund gibt das Finanzinstitut Schwierigkeiten nach einer Umstellung seiner Systeme am Pfingstwochenende an. Die mit über 480 000 Kunden zweitgrößte Genossenschaftsbank Deutschlands hatte die Systeme vom bisherigen Anbieter Fiducia GAD auf verschiedene andere Dienstleister umgestellt. In den sozialen Netzwerken häufen sich seitdem die Beschwerden von Betroffenen, die ihre Bankgeschäfte nicht mehr erledigen können.