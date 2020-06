„Es nervt mich kolossal“ : Rehlinger macht bei Wasserstoff-Tankstelle Druck

Foto: dpa/Harald Tittel

Saarbrücken Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) will beim geplanten und immer wieder verschobenen Bau der Wasserstoff-(H2-)Tankstelle im Saarbrücker Stadtteil Gersweiler durchgreifen. „Es nervt mich kolossal, dass unsere erste Wasserstoff-Tankstelle in Gersweiler seit Monaten an Bürokratie scheitert“, sagte Rehlinger.

Von David Seel Redakteur im Ressort Politik/Nachrichten/Wirtschaft

„Ich werde mich persönlich dahinter klemmen, dass dieser Knoten zerschlagen wird.“ Die Wasserstoff-Technologie stelle „eine riesige Chance für das Saarland“ dar, so die Wirtschaftsministerin.