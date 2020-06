Kostenpflichtiger Inhalt: Kramp-Karrenbauers Pläne : Saarland geht bei Vergabe von Bundeseinrichtung erneut leer aus

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: dpa/Michael Kappeler

Saarbrücken Die Bundeswehr baut für 500 Millionen Euro ein neues IT-Forschungszentrum auf. Die SPD im Landtag hoffte auf eine Chance fürs Saarland – vergeblich.

In der langen Liste der Vorhaben, die CDU, CSU und SPD kürzlich in ihrem Konjunkturpaket beschlossen haben, wäre ein Punkt fast untergegangen. Als Nummer 49 des Papiers verhandelte die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in den Kompromiss hinein, dass die Bundeswehr für 500 Millionen Euro ein Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung bekommt. Eine gewaltige Summe.

Kein Wunder also, dass in der saarländischen Politik die Begehrlichkeiten groß sind. Die SPD-Fraktion im Landtag wandte sich umgehend per Brief an Kramp-Karrenbauer: Das Saarland biete mit seiner Forschungslandschaft und als etablierter Bundeswehrstandort „beste Bedingungen“ als Standort für das Zentrum, heißt es in dem Schreiben von SPD-Innenexpertin Petra Berg.

Doch als Berg den Brief abschickte, war die Entscheidung in Berlin längst gefallen. Das neue Zentrum wird an der Bundeswehr-Universität in München aufgebaut und soll mit anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen zusammenarbeiten. Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Bundeswehr-Uni in München als „richtiges Umfeld“ für die Forschung. Dort entsteht bereits ein Institut für Cyber-Sicherheit, das einmal 250 Mitarbeiter und 13 Professuren umfassen soll.