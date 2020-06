Kostenpflichtiger Inhalt: Branche erwartet 2020 weniger Umsatz : Saar-Sicherheitsdienste in der Krise

Bislang regelten sie vor allem den Einlass vor Diskotheken oder kontrollierten Gepäck am Flughafen. Seit der Corona-Krise überwachen Sicherheitsleute auch in vielen Supermärkten, ob Hygienevorgaben eingehalten werden. Foto: dpa/Jan Woitas

Quierschied/Saarbrücken Veranstaltungen wie Messen finden zurzeit nicht statt. Sicherheitsleute sind in Kurzarbeit, andere müssen umschulen.

Von Lothar Warscheid

Wachpersonal vor Baumärkten, Lebensmittel-Läden, Einkaufszentren und Warenhäusern, aber auch im Eingangsbereich von Krankenhäusern – bisher ungewohnt, aber in Zeiten von Corona nicht zu vermeiden. Niemand kommt mittlerweile an den gestrengen Herren und Damen vorbei, die darauf achten, dass die Regeln, die wir uns zum Schutz vor dem neuen Virus auferlegt haben, eingehalten werden: Desinfektions- und Maskenpflicht, aber auch kontrollieren, wie viele Personen sich in einem Raum aufhalten. Für die Sicherheitsbranche müsste das eine Zeit des Booms sein – mag mancher denken.

„Weit gefehlt“, sagt Gregor Lehnert, Chef der gleichnamigen Unternehmensgruppe Gregor Lehnert (UGL) mit Hauptsitz in Quierschied, die die wesentlichen Bereiche rund um Schutz und Sicherheit abdeckt. „Die Firmen haben in der Corona-Krise mehr Geschäft verloren als hinzugewonnen“, erläutert er. „Es finden keine Messen, Stadtfeste oder Konzerte statt – alles Ereignisse, für die vor Corona Sicherheitspersonal gebraucht wurde.“ Wie lange Großveranstaltungen verboten bleiben, „kann heute noch niemand sagen“. Unternehmen, die vor der Pandemie viele Events in Sachen Sicherheit betreuten, suchen nach Ersatz-Aufträgen – wie zum Beispiel die Saarbrücker Firma Sicherheits-Service XXL. Das Unternehmen hat jetzt bei den Auto-Kino- und -Konzertveranstaltungen den Fuß in der Tür, wie Co-Chef Michael Laggai sagt.

Präsident des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft, Gregor Lehnert Foto: Iris Maria Maurer

Info Branche erwartet 2020 Umsatzrückgang Die Sicherheitswirtschaft hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro erwirtschaftet – plus fünf Prozent gegenüber 2018. Für dieses Jahr wird wegen der Corona-Epidemie ein Rückgang bei den Erlösen erwartet. Die im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) organisierten Firmen, die nach Angaben von Präsident Gregor Lehnert rund 85 Prozent des Marktes abdecken, beschäftigen etwa 270 000 Mitarbeiter.

Darüber hinaus „sind auch im Werkschutz und im öffentlichen Personennahverkehr die Stunden zurückgefahren worden“, erinnert Lehnert. Zudem seien die Museen anfangs geschlossen gewesen, „die Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden“. Selbst die Versorgung der Geldautomaten mit Euro-Scheinen laufe auf Sparflamme, da die Menschen weniger Geld abheben als vor Corona. „Ganz am Anfang des Lockdowns – Mitte März – gab es einen Ansturm auf die Automaten, doch das hat sich schnell gelegt“, sagt der UGL-Chef. Vielmehr habe Corona den Trend spürbar verstärkt, beim Einkauf bargeldlos zu bezahlen, wozu überall geraten wird. „Geldautomaten werden seltener genutzt.“

Zu Beginn der Krise habe auch die Angst der Sicherheitsleute, sich selbst mit Corona anzustecken, große Probleme bereitet. „Betriebe berichteten, dass sich mehr als ein Drittel der Mitarbeiter krankgemeldet hatten, weil sie die eigene Gefährdung nicht ertragen haben“. Inzwischen sei eine gewisse Routine eingekehrt und die meisten Menschen würden sich rücksichtsvoll verhalten. Darüber hinaus werde auch an Konzepten gefeilt, die gewährleisten, dass der nötige Abstand zwischen dem Sicherheitspersonal und den Leuten, die überprüft werden sollen, sichergestellt ist – wie zum Beispiel automatisierte Fiebermess-Systeme.

Lehnert hat einen guten Überblick über die Branche. Der frühere Direktor des saarländischen Landeskriminalamts und Ex-Innen-Staatsekretär in Thüringen ist seit etlichen Jahren Präsident des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW). Daher hat er auch die Spezialfirmen im Blick, die es im Saarland nicht gibt, weil sie an den wirklich wichtigen Flughäfen tätig sind. „Diese Unternehmen stecken ebenfalls in großen Schwierigkeiten, da niemand weiß, wann die Fluggastzahlen noch einmal das Vor-Corona-Niveau erreichen.“ Davon seien nicht nur die Mitarbeiter betroffen, die bei der Gepäck- und Passagier-Kontrolle tätig sind. „Auch die vielen Dienstleister rund um den Flugverkehr müssen in Sachen Sicherheit überwacht werden – angefangen vom Caterer, der das Essen für die Passagiere bringt, das ihnen während des Fluges serviert wird, bis hin zu den Wartungsfirmen, die an den Flugzeugen arbeiten.“

Es sei anfangs auch schwierig gewesen, für Bewachung von Bau- oder Lebensmittel-Märkte das richtige Personal zu finden, sagt Lehnert. Diese Mitarbeiter hätten zunächst eine einwöchige Basis-Schulung mitsamt Sachkundeprüfung bei den Industrie- und Handelskammern ablegen müssen. Diesen Service hätten etliche Kammern wegen Corona zeitweise ausgesetzt. Das Schulungs- und Prüfungspaket sei jedoch die Voraussetzung für den Einsatz gewesen. Auch erfahrenes Sicherheitspersonal dürfe nicht einfach zwischen den einzelnen Tätigkeiten hin- und herdelegiert werden. „Sie können niemanden, der in der Geldversorgung arbeitet, am nächsten Tag vor Karstadt stellen.“ Um diese Schulungs-Engpässe künftig zu verhindern, fordert Lehnert, das bisherige Monopol der Kammern zu beseitigen und die Basis-Schulung mitsamt der Sachkundeprüfung auch Sicherheitsfachschulen zu erlauben, die zuvor vom BDSW zertifiziert wurden.