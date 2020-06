Corona befeuert Trend zum Online-Banking : Saar-Banken erwarten weiteres Filialsterben

Die Sparkasse Saarbrücken hat inzwischen sämtliche ihrer 55 Filialen wieder geöffnet. In einigen müssen Kunden allerdings vorab einen Termin vereinbaren. Im Bild die Zentrale in Alt-Saarbrücken. Foto: Sparkasse Saarbrücken/Helmut Scheuer

Saarbrücken In der Pandemie erledigen immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte im Internet. Das könnte im Saarland langfristige Folgen haben.

Corona wird das Filial­sterben bei Deutschlands Banken beschleunigen. Das zumindest hat kürzlich Martin Zielke, Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, prognostiziert. Die Entwicklung werde durch den Trend zur Digitalisierung noch verstärkt. Eine Umfrage der Saarbrücker Zeitung zeigt, dass auch saarländische Geldhäuser diese Einschätzung teilen. Noch planen die angefragten Sparkassen und Volksbanken zwar keine konkreten Schließungen, zwei Volksbank-Filialen werden allerdings in Selbstbedienungs-(SB-)Stellen umgewandelt.

„Wie die gesamte Finanzbranche sehen sich auch die Sparkassen einem deutlichen Wandel im Kundenverhalten gegenüber“, heißt es vom Sparkassenverband, der die sechs öffentlich-rechtlichen Sparkassen im Saarland vertritt. „Insbesondere die wachsende Nutzung des Internets und digitaler Kommunikationstechnik für den Zahlungsverkehr und andere Finanzdienstleistungen hat zu einem Rückgang des Kundenaufkommens in der klassischen Geschäftsstelle geführt.“ Dennoch betont der Sprecher: „In keinem Bundesland haben die Sparkassen pro Einwohner mehr Filialen als im Saarland“ – nämlich 234 Geschäftsstellen und SB-Filialen.

Den Zuwachs im Online-Geschäft bestätigt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Saarbrücken, Hans-Werner Sander. Er beobachte mehr Abschlüsse von Online-Banking-Verträgen. „Ich gehe davon aus, dass sich dieses veränderte Kundenverhalten in Zukunft auf das Filialnetz auswirken wird“, sagt er. „In welchem Umfang kann man aber nicht sagen.“ Noch hat die Sparkasse Saarbrücken 55 mit Mitarbeitern besetzte Filialen. Sie sind inzwischen wieder geöffnet, auch wenn Kunden in einigen vorher einen Termin vereinbaren müssen. Wegen der Corona-Pandemie hatten die meisten Banken und Sparkassen im Saarland zumindest teilweise Standorte vorübergehend dichtgemacht.

Bei der Kreissparkasse Saarlouis sind noch immer zehn der insgesamt 37 mit Personal besetzten Filialen geschlossen – nach eigenen Angaben kleinere Standorte mit ein bis zwei Mitarbeitern. Die Belegschaft aus kritischen Abteilungen, etwa dem Rechenzentrum, konnten so auf unterschiedliche Standorte verteilt werden. Falls es einen Corona-Fall geben sollte, fielen so nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig aus, erklärt ein Sprecher. Wie lange das so bleibe, sei unklar. Intern werde diskutiert, wie es mit den Filialen der Kreissparkasse weitergehe, auch hier spiele die zunehmende Digitalisierung eine Rolle, sagt der Sprecher. Konkrete Schließungspläne gebe es jedoch noch nicht.