Mehr Hilfen für Arbeitnehmer : Arbeitskammer und DGB fordern Kurzarbeitergeld von 90 Prozent

Saarbrücken Mehr Hilfen für Arbeitnehmer während der Corona-Krise haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Arbeitskammer des Saarlandes (AK) von der Landesregierung gefordert. Unter anderem müsse das Kurzarbeitergeld erhöht und systemrelevante Berufe aufgewertet werden.

Systemrelevante Berufe seien im Vergleich zu Berufen in der Industrie im Nachteil. „Ein Blick auf diese Berufe zeigt uns massive Lohnrückstände gegenüber denen der Industrie. Gerade die Jobs, die uns durch die Krise geführt haben, sind die mit einem deutlich niedrigeren Entgelt – von Arbeitsbedingungen hier an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen, sagte AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto.

Kritik übte Otto an den derzeitigen Regelungen für die Kurzarbeit. Vielen Arbeitnehmern bliebe nur der Gang zum Jobcenter, um Aufstockermittel zu beantragen. „Eine Aufzahlung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent würde vor allem Menschen in unteren Lohngruppen massiv entlasten", sagte Otto.

Besonders dramatisch sei die Lage bei den Mini-Jobs. Diese spielten im Saarland schon seit Jahren eine große Rolle für die Beschäftigung. Die Arbeitskammer weist hier schon seit Jahren auf den überdurchschnittlich entwickelten Niedriglohnbereich hin. „Diese Beschäftigten waren auch in der Krise die ersten Leidtragenden“, so Otto. Bereits im März gab es einen Rückgang von rund 4000 Beschäftigungsverhältnissen. „Aus unserer Beratung erleben wir, dass gerade bei Ihnen Kündigungsfristen oft nicht eingehalten wurden. Und für Minijobber gibt es keine vergleichbare Kurzarbeitsregelung, Vielen blieb da nur der Gang zum Sozialamt“, so Otto. AK und DGB fordern daher die Abschaffung der Minijobs.