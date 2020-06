Start-up aus Saarbrücken : Werkstatt-Kontrolleur aus der Steckdose

Saarbrücken Das Saarbrücker Start-up 2Log entwickelt ein System, das Unbefugten den Zugang zu Maschinen im Betrieb verwehren soll.

Ob betriebliche oder überbetriebliche Ausbildungszentren, Ingenieurfakultäten an Hochschulen, Industrie- oder Handwerksunternehmen – wer eine Werkstatt besitzt, kennt das Problem: Viele Leute haben Zugang zu ihr, aber nicht alle können oder dürfen die Maschinen bedienen, die dort stehen. Ein neugieriger Lehrling könnte in einem unbeaufsichtigten Moment kaum daran gehindert werden, mal kurz eine Fräsmaschine anzuwerfen, um ein Metallstück zu bearbeiten. „Künftig wird unsere Hard- und Software hier einen Riegel vorschieben“, ist Tim Vollmer überzeugt. Er ist neben Friedemann Metzger Geschäftsführer und Mitbegründer der Firma 2Log.io.

Das noch junge Unternehmen, das derzeit im Starterzentrum der Saar-Universität zu Hause ist, kann mit einer unscheinbar wirkenden Zusatz-Einrichtung ohne großen Aufwand sicherstellen, dass in einer Werkstatt nur derjenige eine Maschine oder einen 3-D-Drucker bedienen darf, der dafür autorisiert ist. Dazu wird zwischen Stromstecker und Steckdose als Adapter der 2Log-Switch gesteckt. Dieser ist über ein lokales drahtloses Netzwerk mit dem 2Log-Dot verbunden, der einem Eishockey-Puck ähnelt. Wer in der Werkstatt arbeiten will, identifiziert sich mit seinem Ausweis, den er nahe an den 2log-Dot hält. Dieser erkennt über ein Funksignal seine Berechtigung. Erst dann kann er die Maschine einschalten, weil der 2Log-Switch an der Steckdose ab diesem Moment die Stromzufuhr freischaltet.