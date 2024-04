Trotz Krieg in der Ukraine Deutsche Bier-Brauer profitieren von Russland-Geschäft – so sieht es bei Karlsberg aus

Homburg/St. Wendel · Geschäfte mit Russland sind seit dem Angriff auf die Ukraine in vielen Staaten geächtet. Betriebe stellten den Handel ein oder reduzierten ihn zumindest. Nicht so Brauereien in Deutschland. Sie liefern offensichtlich unverdrossen. Und auch Globus ist im Geschäft. Wie steht es um Karlsberg in Homburg?

23.04.2024 , 18:10 Uhr

Das Auslandsgeschäft bei Karlsberg – hier das Stammhaus in Homburg: Es macht nach Unternehmensangaben einen kleinen Teil am Gesamtumsatz aus. Foto: Karlsberg