Deutlicher Zuwachs : Commerzbank mit mehr Kunden im Saarland

Saarbrücken Die Commerzbank hat im Saarland ihr betreutes Geschäftsvolumen im Privat- und Unternehmenskunden-Bereich um knapp zehn Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gesteigert.

David Schüler, Niederlassungsleiter der Commerzbank für die Regionen Rheinland-Pfalz und Saarland, führt das auch auf eine „so hohe Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung zurück wie noch nie zuvor“. Insgesamt gelang der Bank im Laufe eines Jahres alleine ein Zugewinn an Privatkunden um 3866. Schüler führt dies auch auf die Beibehaltung des kostenlosen Girokontos zurück. Insgesamt betreut die Commerzbank damit in ihren fünf Saar-Filialen sowie zwölf Filialen in der Pfalz bis hin nach Ludwigshafen rund 130 000 Privat- und Geschäftskunden, davon alleine 950 Firmenkunden mit einem Jahresumsatz von mindestens 15 Millionen Euro.