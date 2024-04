Rund 1.750 Arbeitsplätze betroffen Saar-Autozulieferer wird an chinesisches Unternehmen verkauft

Die Übernahme muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke habe, teilt das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie mit, den Prozess von Beginn an eng begleitet. „Es freut uns daher sehr, dass mit der Übernahme durch Millison Technologies eine starke Zukunftslösung am Standort Saarland gefunden wurde“, so Minister Barke, der mit mit den neuen Gesellschaftern eine Chance auf neue Produkte und Zukunftsperspektiven für Voit sieht - „die Beschäftigung wird gesichert und wir bieten weitere Entwicklungsmöglichkeiten für das Unternehmen am Standort Saarland.“ Der Minister kündigt an, die Transformation des Unternehmens auch weiterhin begleiten und unterstützen zu wollen.