Saabrücken : Karstadt-Kaufhof-Mitarbeiter bangen weiter um ihre Jobs

Saabrücken Die Saarbrücker Belegschaft von Galeria Karstadt Kaufhof kämpft um ihre Arbeitsplätze. „Wir haben Mitarbeiter, die seit 25 Jahren und länger im Unternehmen sind“, sagt Alex Sauer von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland nach einer Betriebsversammlung am Montag im ehemaligen PK-Gebäude in der Innenstadt.

Ein Mitarbeiter sei seit 50 Jahren bei Kaufhof. „Der glaubt an sein PK. Für die Belegschaft ist es vorbei, wenn es vorbei ist.“ In ganz Deutschöand haben bei Galeria Karstadt Kaufhof am Montag Betriebsversammlungen stattgefunden. Viel Neues gab es allerdings erwrtungsgemäß nicht, sagt Sauer. „Wir haben den Beschäftigten noch einmal den ‚Horrorkatalog’ vorgetragen.“

Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof droht die Schließung von bis zu 80 der gut 170 Filialen in Deutschland. Inwiefern die drei Filialen im Saarland betroffen sind, ist weiter unklar. Zurzeit wird hinter den Kulissen in Essen, wo der Konzern seine Zentrale hat, verhandelt. Einer der Knackpunkte: Der Integrationstarifvertrag, der den Verzicht auf Sonderzahlungen und andere Abstriche für die Beschäftigten bedeutet, soll um zwei Jahre bis 2026 verlängert werden. Er wurde im Dezember 2019 nach der Fusion der Kaufhaus-Ketten vereinbart und schon damals mit Sparzwängen begründet.

Anfang April gab der Konzern bekannt, wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ein sogenanntes Schutzschirmverfahren zu durchlaufen. Dabei handelt es sich um eine Form des Insolvenzverfahrens, das der bisherigen Geschäftsführung die Möglichkeit einräumt, das Unternehmen selbstständig zu sanieren. Allerdings hatte der Konzern schon vor dem Virus Probleme. Die beiden Kaufhäuser Karstadt und Kaufhof waren bereits vor der Fusion jahrelang in den roten Zahlen. Der Zusammenschluss sollte die Stärken der in die Jahre gekommenen Geschäftsmodelle vereinen. Sauer zufolge ist für viele Angestellte Corona deshalb nur ein Vorwand. Sie werfen der Konzern-Spitze „jahrelanges Missmanagement“ vor.

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) habe in einer Rede an die Mitarbeiter, die Bedeutung der Kaufhäuser in Saarbrücken mit der des Kaufhauses des Westens (KDW) in Berlin verglichen. Wegen der Corona-Beschränkungen hoffe man auf mehr inländische Touristen. Davon profitiere dann auch der Handel, fasst Sauer Conradts Aussagen zusammen. „Das ist mir als Arbeitnehmer-Vertreter natürlich zu wenig.“ Kostenloser ÖPNV und ein Park-Konzept würden den Handel in der Innenstadt besser unterstützen, sagt der Gewerkschafter.