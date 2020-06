„Rekord-Pendler“ : Gewerkschaft fordert Fahrtgeld für Bauarbeiter

Saarlouis Die Gewerkschaft IG Bau Saar-Trier fordert Baufirmen auf, ihre Arbeiter für die Fahrten zwischen den Einsatzorten zu entschädigen. Damit könne die Bauwirtschaft auch einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten.

„Bauarbeiter zählen zu den Rekord-Pendlern in der Region“, sagt Bezirksvorsitzender Marc Steilen. Darunter litten Familie, Freunde und Freizeit. Die laufende Tarifrunde wird am 25. Juni in Wiesbaden fortgesetzt.