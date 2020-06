Appell an Kaufhof-Geschäftsleitung : Wichtige Faktoren sprechen für die Kreisstadt

Neunkirchen Verkehrsverein Neunkirchen und SPD-Kommunalpolitiker sprechen sich für Erhalt des Kaufhof-Standortes Neunkirchen aus.

Der Vorstand des Verkehrsvereins Neunkirchen hat sich in einem Brief an die Geschäftsleitung von Galeria Karstadt Kaufhof GmbH für den Erhalt des Kaufhof-Standortes in Neunkirchen ausgesprochen. Die Fragestellung, ob der Standort in eigenen oder gemieteten Räumlichkeiten betrieben wird, dürfe nicht das alleinige Kriterium für Standorterhalt oder -schließung sein. Vielmehr müssten eine Reihe weiterer Faktoren in eine Entscheidung einbezogen werden. Neunkirchen habe sich nach dem Rückzug der Montanindustrie mit dem Saarpark-Center, der daran direkt angebundenen Kaufhof-Filiale und weiteren attraktiven Fachgeschäften zu einer Dienstleistungs- und Einkaufsstadt entwickelt, die regelmäßig Tausende Besucher aus dem Landkreis und dem gesamten Umland anzieht. Der Vorsitzende des Verkehrsverein Jörg Welter schreibt weiter, durch den in Bau befindlichen Globus-Markt in direkter Nähe der Innenstadt, der mit seiner Konzentration auf Lebensmittel- und Lebensmittelhandwerk keine beziehungsweise lediglich eine geringe Sortimentsüberschneidung zu Kaufhof habe, werde die Attraktivität des Einkaufsstandortes Neunkirchen auch zukünftig gestärkt. Dies alles spreche eindeutig für einen Erhalt der Neunkircher Filiale.