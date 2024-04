„Wir ergänzen uns sehr gut“ China-Firma übernimmt St. Ingberter Autozulieferer: Der Voit-Deal und seine Hintergründe

St. Ingbert · Große Veränderungen beim Autozulieferer Voit mit Sitz in St.Ingbert: Das Unternehmen wird an eine chinesische Firma verkauft. Was Wirtschaftsminister Jürgen Barke über Millison sagt, warum schwere Zeiten hinter Voit liegen und was sich die Geschäftsführer vom Deal erhoffen.

25.04.2024 , 17:28 Uhr

Blick in die Produktionshalle von VOIT (Archivbild von 2023). Foto: Manfred Schetting

Von Lothar Warscheid