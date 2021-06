Das freut alle Wasserratten in der Gemeinde Gersheim : Bald öffnet auch das Freibad in Walsheim

So schön voll war das Freibad in Walsheim im Sommer vor zwei Jahren. Diesmal sind pro Tag lediglich 800 Badegäste in zwei Schichten zugelassen. Foto: BeckerBredel

Walsheim/Gersheim Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Gersheim stimmten alle Fraktionen einstimmig für eine Öffnung des Walsheimer Freibads spätestens zum Freitag, 18. Juni. Wie bereits im vergangenen Jahr muss die Gemeinde ein strenges Hygiene- und Organisationskonzept für den eingeschränkten Betrieb der Freizeiteinrichtung umsetzen.

Eine weitere Änderung in diesem Jahr betrifft die Vorlage eines negativen Schnelltests, der – Stand jetzt – nicht älter als 24 Stunden sein darf – die Gemeindeverwaltung möchte zeitnah ein Schnelltestangebot am Freibad vorhalten. Geimpfte oder genesene Personen benötigen nach aktuellem Stand keinen Schnelltest, müssen aber einen entsprechenden Nachweis beim Einlass vorzeigen.

„Wir wissen um die aktuelle Situation. Der Reisemarkt ist aktuell noch unsicher, und vielleicht scheuen sich viele Bürgerinnen und Bürger ihren Urlaub im Ausland zu verbringen. Es ist uns also ein Bedürfnis, eine geeignete Erholungsmöglichkeit in Wohnortnähe zu schaffen. Gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die unter den Beschränkungen bislang mitunter am meisten zu leiden haben, ist eine Öffnung des Freibades wichtig – wohl wissend, dass der Badebetrieb in diesem Jahr anders durchgeführt werden muss als in der Vergangenheit“, erklärt Bürgermeister Michael Clivot.