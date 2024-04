Bärlauchwanderung bei Niedergailbach Eine Wanderung auf den Spuren des Bärlauchs

Wie kann man ihn verarbeiten und was sagt die moderne Medizin zur gesundheitsfördernden Wirkung? Diesen Fragen gingen am vergangenen Samstag 25 wander- und naturbegeisterte Teilnehmer bei der erstmals vom Obst- und Gartenbauverein Niedergailbach veranstalteten kulinarischen Bärlauchwanderung auf den Grund. Die sieben Kilometer lange Wanderung führte vorbei an Streuobstwiesen auf dem Bliesgau-Freizeitweg zunächst nach Gersheim. Nach einigen Höhenmetern folgte der erste kulinarische Stopp. Mit Bärlauchquark auf frischem Brot und einem Getränk versorgt, konnten die Wanderer einen wunderschönen Ausblick genießen, bevor es weiter Richtung Wald ging. Dort erblickte man blühende Bärlauchfelder, soweit des Auge reichte. Bei mehreren Kurzstopps auf der Wanderstrecke gab es von der Vorsitzenden Tina Weyer-Oberinger immer wieder Informationen über den Bärlauch, aber auch Erläuterungen zu mit ihm leicht zu verwechselnden Pflanzen, wie Maiglöckchen, Herbstzeitlose oder Aaronstab.