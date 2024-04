Maifest in Niedergailbach Zwei Tage Maifest in Niedergailbach

Im „Gold“-Dorf Niedergailbach steht ein Ereignis von historischem Ausmaß bevor. Vom 30. April bis zum 1. Mai verwandelt es sich in einen Festival-Hotspot, um gleich drei Geburtstage gebührend zu feiern. Die Feuerwehr mit Löschbezirksführer Steffen Weyer an der Spitze wird 170, der Verein der Veteranenfahrzeuge Bliestal unter dem Vorsitz von Andreas Gros 15 und der Förderverein Feuerwehrfreunde Niedergailbach mit seinem Vorsitzenden Stefan Schiel zehn Jahre alt. Der Startschuss fällt am dienstags um 17.30 Uhr mit einem gemütlichen Dämmerschoppen, begleitet von den Klängen der Musikkapelle Niedergailbach unter der Leitung von Jürgen Matheis. Der Höhepunkt des Abends: Bürgermeister und Schirmherr Michael Clivot eröffnet das Fest offiziell und übergibt ein Dokument aus den Annalen der „Gälbacher Wehr“, die erste schriftliche Erwähnung im Jahr 1854, überreicht zusammen mit Alt-Bürgermeister Lothar Kruft. Die Nacht ist noch jung, wenn die Hexenparty ab 20.15 Uhr die Feststimmung auf ein neues Level hebt. Unter den Sternen wird das Hornbacher Trio „The Blue Monkeys“ mit seinem abwechslungsreichen Repertoire aus Deutschrock und internationalen Rockklassikern für den richtigen Ton und Stimmung sorgen.