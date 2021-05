Aus dem kirchlichen Leben in Gersheim : Kindgerechte Gottesdienste

Gersheim Im Juni bietet die Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim wieder kindgerechte Gottesdienste für Familien an. Sie finden am Sonntag, 6. Juni, um 16 Uhr in der Kirche St. Wendelinus Bliesdalheim, am gleichen Tag um 17.30 Uhr in der Kirche St. Pirminius Walsheim, am Sonntag, 20. Juni, um 16 Uhr, in der Kirche St. Markus Reinheim und wenig später um 17.30 Uhr in St. Mauritius Rubenheim statt.

Eingeladen sind Familien mit Kindern im Grundschulalter und ihre Geschwister.