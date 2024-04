Katholische Frauen in Gersheim Meditativer Spaziergang führte auch zum Rubenheimer Weiher

Die Leiterin der kfd-Ortsgruppe, Ursula Hartz, konnte an diesem Nachmittag auch einige junge Frauen begrüßen, die zum Teil zum ersten Mal bei einer solchen Veranstaltung mit dabei waren. An drei Stationen gab die geistliche Leiterin Susanne Karl Impulse zur Verbindung der Natur mit dem eigenen Leben: Wandel – wesentlicher Bestandteil meines Lebens, Natur – ich bin Teil davon und lerne von ihr und aus der Quelle trinken – Quelle sein. Am Rubenheimer Weiher mit Blick auf das Wasser, auf das satte Grün der Wiesen, auf blühende Bäume und unter strahlend blauem Himmel sangen die Frauen ein Danklied, bevor sie sich auf den Weg zurück ins Pfarrheim machten. Dort mixten Heike Flierl und Daniela Rubeck leckere Frühlingscocktails und so lernten sich die Teilnehmerinnen in herzlicher Atmosphäre näher kennen. Als erfreulicher Nebeneffekt konnten am Ende des Abends zwei junge Frauen für die Mitgliedschaft in die kfd geworben werden. „Es war ein schöner Abend mit tollen Impulsen. Eine richtige Alltagsauszeit,“ bedankte sich eine Teilnehmerin begeistert und spiegelte so das gute Miteinander des Abends wider.