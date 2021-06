Noch einige Wochen Vorlaufzeit nötig : Auch in Homburg soll das Freibad geöffnet werden

Auch im Homburger Freibad soll man sich schon bald wieder ins kühle Nass stürzen können. Es braucht aber noch ein paar Wochen Vorlaufzeit. Foto: dpa/Bernd Thissen

Homburg/Bexbach/Kirkel In Homburg soll der Freibadteil des Komibibads Koi so schnell wie möglich geöffnet werden. Das habe der Aufsichtsrat der Bäder GmbH in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, teilte die Stadt-Pressestelle auf Anfrage mit.

Dies werde angesichts der notwendigen Vorlaufzeit alllerdings noch einige Wochen dauern. Gleichzeitig sei festgehalten worden, dass eine Wiedereröffnung der Schwimmhalle sowie der Sauna grundsätzlich angestrebt wird. Aktuell jedoch sei dies ohnehin im Rahmen der Verordnungen des Landes noch nicht möglich.

In Kirkel und Bexbach stehen die Öffnungstermine bereits. Die Burggemeinde ist sogar schneller zunächst als geplant. Das Naturfreibad in Kirkel ist seit diesem Donnerstag, 3. Juni, geöffnet, und auch im Solarfreibad in Limbach können Badegäste voraussichtlich ab nächstem Montag, 7. Juni, das kühle Nass wieder genießen. Ursprünglich hatte die Gemeinde mit dem 12. Juni gerechnet.

Schwimmen kann man in beiden Kirkeler Bädern jeweils von 9 bis 20 Uhr. Es geltend die gängigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, man braucht auch einen tageaktuellen negativen Coronatest. Vollständig geimpfte und genesene Personen ist der Zugang mit entsprechendem Nachweis gestattet.