Ein Quantensprung im Unterricht : Hier kommt das digitale Klassenzimmer

Auf unserem Bild vor der digitalen Tafel (von links): Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot, Bürgermeister Michael Clivot, Dustin Klostermann, der Geschäftsführer des Unternehmens „K+S Media Solution“ in Moers und Schulleiterin Susanne Albrecht. Foto: Wolfgang Degott

Reinheim Innovative Technik in den Grundschulen von Reinheim und Medelsheim-Altheim. Ein Meilenstein in Sachen Bildung.

Ältere Damen und Herren erinnern sich: Da hingen an einer Seite des Ranzens die Tafelläppchen heraus, sie sahen aus wie gehäkelte Topflappen, gerne auch mit „Mausezähnchen“ drumherum. Diese Gebilde dienten dazu, die Kreide von der Schiefertafel zu wischen. Heute wird längst nichts mehr gewischt. Im Klassenzimmer hat die moderne Technik Einzug gehalten.

Freitagmorgen. Ortstermin in der Grundschule Reinheim. Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und ihr Ehemann Michael Clivot, Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, haben sich hier eingefunden, um sich vom Fachmann die neueste Technik zeigen zu lassen. Dustin Klostermann, Geschäftsführer der Firma K+S Solutions GmbH aus Moers, zeigt den Gästen, was alles möglich ist mit einer digitalen Tafel. Und mit Lehrkräften, die sich dem innovativen Fortschritt nicht verschließen, sondern beherzt auf das zugehen, was ein moderner Unterricht mit nahezu uneingeschränkten Möglichkeiten zu bieten vermag. Zu ihnen gehört auch und vor allem die Rektorin Susanne Albrecht.

„Ein Meilenstein in der Bildungsgeschichte der Gemeinde Gersheim“, nennt Michael Clivot das, was hier sowie auch in der Grundschule Medelsheim-Altheim künftig den Unterricht ab Klasse 3 gestalten wird. Dank Digitalpakt. Mit diesem haben die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag vor drei Jahren die Absicht bekundet, die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit 5 Milliarden Euro zu fördern. 63 Millionen Euro kommen dadurch im Saarland an. Die Landesregierung, so Streichert-Clivot, stocke diesen Betrag auf insgesamt 120 Millionen Euro auf, sodass man hier schon ordentlich klotzen kann.

Eine grüne Tafel an der Wand, so wie man sie kennt, klappt nach rechts und links nun Dustin Klostermann auf. Zum Vorschein kommt ein Whiteboard, eine große, nahezu unkaputtbare Tafel, wie ein paar gezielte Faustschläge zeigen. Man kann sie beschriften und das Geschriebene mit der Hand wieder ausradieren. Das mal nur zur simpelsten Handhabung. Man kann Objekte verschieben, vergrößern und verkleinern, Bilder hinzufügen, Fotos auf die Tafel übertragen. So beispielsweise, wie Susanne Albrecht erläutert, das Foto einer partnerschaftlichen Klasse in Saargemünd, um im ersten Schritt die Kinder aus Frankreich einmal bildlich kennenzulernen.

Es können die Kleinen, wie in einer Videokonferenz, dies- und jenseits der Grenze miteinander kommunizieren, ebenso wie die Pädagogen, die sich miteinander austauschen möchten. Die Jungen und Mädchen können überdies auch auf dem Whiteboard den virtuellen Rundgang durch ein Museum mitverfolgen, um nur ein paar Möglichkeiten aus der schier unerschöpflichen Nutzung aufzuzeigen. Und dann gibt es noch den „Cleverstore“ mit zahlreichen Lernhilfe-Apps für alle nur denkbaren Sachgebiete. „Alle kostenlos, getestet und für gut befunden“ wie Dustin Klostermann erklärt.