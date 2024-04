Ausstellung in Reinheim Beeindruckende Fotos von einer Grenze, die es nicht mehr gibt

Wie zeigt man eine Grenze, die eigentlich nicht mehr existiert? Surprenant sagte von Anfang an, dass sie zu den Menschen gehen will, in die Häuser, in die Familien. Subtil und scheinbar alltäglich mutet es dann an, wenn sie auf dem Spicherer Campingplatz, an dessen Eingang die Nationalfahnen beider Staaten hängen, ein Ehepaar beim zweifelhaften Versuch fotografiert, ein Zelt aufzubauen. Man erfährt später, dass dieses Ehepaar seine eigenen Grenzerfahrungen mitbringt. Die beiden leben an der deutsch-polnischen Grenze und machen hier, an einer ganz anders gearteten Grenze, Urlaub. Oder sie lichtet einen jungen Mann ab, der mit seinem Fahrrad im hohen Gras Rast macht. Dass man hier ganz schnell zwischen zwei Staaten, zwischen zwei Welten, hin- und herfahren kann, das macht für ihn den Reiz der „hellen Linie“, wie sie die Grenze nennt, aus.