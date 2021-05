Die Senioren in Gersheim kamen gut die schwierige Zeit : Die Krise hat alle zusammengeschweißt

Gersheim Die DRK-Seniorenresidenz zieht eine überaus erfreuliche Bilanz nach mehr als 14 anstrengenden Monaten.

Dass in den letzten Monaten vieles umgesetzt werden konnte, um „die Normalität aufrecht zu erhalten“, sei auch darauf zurückzuführen, dass sich vieles entwickelt hätte, die sich positiv auf das Miteinander auswirkte. Er hob dabei die gute Zusammenarbeit mit der Gersheimer Pfarrei Heilig Kreuz, aber auch die Initiativen hervor, die insbesondere die Bewohner erfreuten. So seien von den Kindergartenkindern aus Reinheim und Gersheim nach den Grüßen an Erntedank und St. Martin seit Jahresbeginn Monatsblätter mit Grußbotschaften in der Seniorenresidenz angekommen. Dies stehe vor dem Hintergrund, so Schwarz, dass man aneinander denke und sich auf ein persönliches Treffen nach den sehr ungewöhnlichen Zeiten freue. Auch die „Balkon-Konzerte“ sowohl von einem Klassenchor der Gemeinschaftsschule als auch des Gersheimer Musikvereins hätten die Bewohner sehr erfreut, Zusammenhalt und Wertschätzung demonstriert. Schwarz freut sich auch darüber, dass bisher kein Bewohner mit Corona infiziert gewesen sei. Dies werde dankbar registriert, zumal sichtbar sei, dass jeder seinen Beitrag dazu leiste, sich kümmere, damit das auch so bleibt.

Erhoben werden pro Bewohner rund 90 Datensätze, die dann an die unabhängige bundesweite Datenauswertungsstelle Pflege (DAS) weitergeleitet werden. Ziel des Indikatoren gestützten Verfahrens ist es unter anderem, eine Vergleichbarkeit der Qualität in der stationären Pflege zu ermöglichen. Ohne EDV-Unterstützung, so Schwarz, sei diese Arbeit nicht zu bewältigen. Um weiter an einem gesunden Altersdurchschnitt in der Mitarbeiterschaft zu arbeiten, sollen im Herbst vier Auszubildende eingestellt werden. So hofft die Residenz-Leitung, dass am 1. Oktober, zwei sogenannte „Generalisten“ starten. Dabei handelt es sich um einen neuen Ausbildungsgang, der die bisherigen Lehrberufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege zusammenfasst und nach drei Jahren mit einer Fachfrau oder Fachmann Pflege abschließt. Das zweite Duo soll dann zu Pflege-Assistenten ausgebildet werden.