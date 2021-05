Neue Badesaison 2021 : Ensdorf putzt Freibad für Corona-Sommer

Die Mitarbeiter des Freibades in Ensdorf haben während des Frühjahrs dem Schwimmbecken einen neuen Anstrich verpasst. Foto: David Wendel/Gemeinde Ensdorf

Ensdorf Mit rund 1000 Litern Farbe, Hochdruckreiniger und Baumschnitt geht es in die neue Freibad-Saison.

Schon seit Wochen stecken in Ensdorf die Bediensteten des Freibades mit Hilfe von Bauhofmitarbeitern in den Vorbereitungen für die Badesaison. Denn vor kurzem hatte der Ministerrat im Saarland beschlossen, dass die Freibäder auch in diesem Jahr trotz des Corona-Virus öffnen dürfen. Voraussetzung für den Einlass ist, dass am Eingang der Bäder ein tagesaktueller Corona-Negativtest vorgelegt wird. Schwimmbadegäste, die vollständig gegen das Virus geimpft wurden, sind wie Genesene von der Test-Nachweispflicht befreit.

In Vorbereitung auf die neue Badesaison wurde das Wasser im Ensdorfer Freibad abgelassen, das Becken mit dem Hochdruckreiniger gesäubert und schadhafte Stellen – überwiegend an den Beckenwänden – ausgebessert, teilt die Gemeinde mit. Neben den sonstigen alljährlichen Instandsetzungsarbeiten sowie Arbeiten an der Grünanlage mussten außerdem zwei marode Birken im Biergarten gefällt und Rückschnittarbeiten an Pflanzen und Bäumen im Gelände des Bades durchgeführt werden. Auch die Fugen an der Großwasserrutsche wurden ausgebessert.

Zudem sei der Neuanstrich des gesamten Beckens – der durch die langanhaltenden widrigen Wetterbedingungen zeitweise in Verzug geriet – laut Gemeindeverwaltung inzwischen abgeschlossen. Dabei wurden knapp 1000 Liter Farbe auf Wand und Boden aufgetragen. Nun wird das Becken wieder mit Wasser gefüllt, was etwa zehn Tage in Anspruch nehmen wird. Zudem werden die Liegewiesen gemäht, die Dusch- und Umkleidekabinen gesäubert und alles Weitere dafür getan, dass die Saison baldmöglichst starten kann. Geplant ist, das Bad Mitte Juni zu öffnen.

In Ensdorf wird der Schwimmbad-Betrieb etwa wie im vergangenen Jahr organisiert. Aktuell ist jedoch die ganztägige Öffnung des Bades mit limitierten Besucherzahlen geplant, also keine zwei Zeitfenster wie im vergangenen Jahr, wie die Gemeinde mitteilt. Details würden zurzeit noch nicht endgültig feststehen und könnten sich pandemiebedingt noch ändern.

Der Ensdorfer Gemeinderat hat Anfang Mai zudem neue Eintrittspreise für das Freibad beschlossen: Erwachsene zahlen jetzt 4,50 Euro (Früh- und Spätschwimmertarif 3,50 Euro), Kinder und Jugendliche von sieben bis 18 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Personen im freiwilligen sozialen Jahr und Freiwillige im Sinne des Bundesfreiwilligengesetzes, Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte und der Jugendleiterkarte (Juleica), Schwerbehinderte ab 50 Prozent, Inhaberinnen und Inhaber des Sozialpasses der Gemeinde Ensdorf erhalten bei Vorlage des Ausweises eine Ermäßigung von 2 Euro.

Eine Familienkarte (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kinder) kostet 9 Euro. Kinder unter sieben Jahren, Begleitpersonen von Schwerbehinderten über 50 Prozent, (sofern sie im Schwerbehinderten-Ausweis als Begleitperson eingetragen sind), DLRG-, DRK- und Feuerwehrangehörige (mit Ausweis) sowie einheimische Schulklassen haben freien Eintritt.