Kunst im öffentlichen Raum : Verteilerkasten in Ensdorf wird zum Hingucker

Ensdorf Verteilerkästen tragen im Allgemeinen nicht zur Verschönerung des Ortsbildes bei, sondern bewirken eher das Gegenteil. Im Zuge des „Atmochecks“ der Gemeinde Ensdorf sollen einige der tristen, grauen Kästen nun zu echten Hinguckern werden.

Andrea Bastuck, Dozentin an der Malschule Schwalbach, wurde damit beauftragt, für verschiedene Verteilerkästen Metallplatten mit unterschiedlichen Motiven zu gestalten. Das erste dieser in Acryltechnik gemalten Originale, ein Marienkäfer im Gras, wurde nun vor kurzem auf dem Stromverteilerkasten in der Grün- und Parkfläche gegenüber der Kirche montiert. Weitere Bilder für Verteilerkästen im Bereich Ortsmitte/neuer Verkehrskreisel sind in Bearbeitung.