Nach schwieriger Corona-Zeit : Wann die Freibäder im Regionalverband Saarbrücken öffnen

So präsentierte sich das Freibad Friedrichsthal in der vergangenen Woche. Foto: Foto: Heiko Lehmann

Regionalverband Das Freibad in Friedrichsthal ist schon geöffnet. Und alle übrigen Freibäder im Regionalverband wollen nachziehen.

Von Heiko Lehmann

Im vergangenen Jahr waren sie unter den ersten Besuchern im Freibad in Fechingen und in diesem Jahr unter den ersten Besuchern in Friedrichsthal. Katrin Zaske und ihr Sohn Johannes Zaske zogen am gestrigen Freitag in Friedrichsthal ganz entspannt ihre Bahnen. „Im vergangenen Jahr war es definitiv wärmer. In diesem Jahr muss man schwimmen, sonst wird es kalt“, sagte Katrin Zaske.

Am vergangenen Mittwoch öffnete das Friedrichsthaler Freibad als erstes im Regionalverband. „Wir sind seit Wochen vorbereitet und haben im Prinzip nur auf die Freigabe durch die Landesregierung gewartet“, erklärte Siegfried Schiffmann, der seit dem Jahr 2016 Bademeister in Friedrichsthal ist.

Trotz frischen 17 Grad Wassertemperatur kamen in den ersten drei Tagen etwa 100 Gäste nach Friedrichsthal und genossen das Schwimmen im Freien. „Ich bin aus Saarlouis und wollte nach der Arbeit unbedingt noch ein paar Sonnenstrahlen genießen und ein paar Bahnen schwimmen. Am Ende wurden es 60 Bahnen. Es war toll“, sagte Badegast Monika Zapp-Lesch am Freitag.

Das Freibad in Friedrichsthal hat von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Online-Ticket wurde nicht eingeführt. Der Eintritt wird weiterhin an der Kasse gezahlt.

Ab Montag wollen alle anderen Freibäder im Regionalverband nachziehen und auch ihre Pforten öffnen.

In Quierschied fällt am Montag um 9.30 Uhr der Startschuss. Nachdem das Bad im Jahr 2020 geschlossen blieb, wurde die Zeit für bauliche Veränderungen genutzt. Das Kinderplanschbecken wurde komplett saniert und die Toiletten- und Duschanlagen wurden von Grund auf erneuert. Im hinteren Bereich des großen Beckens gibt es eine neue Lounge-Ecke mit Sonnenschutz. Auch fünf neue Umkleidekabinen wurden installiert. Die Kosten, inklusive der Kosten für die Erneuerung der Technik, belaufen sich in Quierschied auf 120 000 Euro.

Das Bad in Quierschied hat von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Terminbuchung und Bezahlung der Tickets werden über den Online-Dienst „Ticket Regional“ (www.ticket-regional.de) abgewickelt. Zusätzlich wird vor Ort ein kleines Kontingent an Eintrittskarten für Badegäste vorbehalten, die keine Möglichkeit der Online-Buchung haben.

Das Freibad in Kleinblittersdorf öffnet am Dienstag, 1. Juni, wieder. Aktuell beträgt die Wassertemperatur an der Oberen Saar noch frische 14,6 Grad. In der Winterpause wurde in Kleinblittersdorf das neue Babybecken fertig gestellt. Das Freibad in Kleinblittersdorf hat täglich von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Nachdem das Freibad in Völklingen im vergangenen Jahr geschlossen blieb, soll es in den kommenden Tagen wieder öffnen. Wann, ist aber noch nicht genau klar. „Die vorbereitenden Arbeiten sind fast abgeschlossen, sodass in einigen Tagen mit der Öffnung zu rechnen ist. Der Termin wird in Kürze mitgeteilt. Die Eintrittspreise bleiben die gleichen. Dafür gibt es drei Besucher-Zeitfenster (9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr). Die Zahl der Badegäste ist begrenzt und es wird ein Online-Ticketing geben“, teilte die Stadt Völklingen mit.

Die Saarbrücker Freibäder in Dudweiler, Fechingen und am Schwarzenberg öffnen am Donnerstag, 3. Juni. Dort ist schwimmen von 7 bis 9 Uhr, 9 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr möglich.

„Auf den Liegewiesen ist ein Abstand zwischen Personengruppen von fünf Metern einzuhalten. Den Besuchern stehen die Einzelumkleiden, die Außenduschen, Sprungtürme, Rutschen und Spielplätze zur Verfügung“, teilten die Stadtwerke Saarbrücken mit. Unklar ist noch, wann das Freibad in Altenkessel öffnet.

Das Freibad in Riegelsberg öffnet am 6. Juni. Bauliche Veränderung wurden seit dem vergangenen Jahr nicht durchgeführt. Neu eingeführt wurden gemäß Beschluss des Gemeinderates eine Partner- und eine Rentnerkarte. Des Weiteren können in dieser Saison alle Jahreskarten wieder uneingeschränkt genutzt werden. Nähere Informationen zum Freibad in Riegelsberg gibt es auf www.riegelsberg.de.