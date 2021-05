Corona im Kreis Saarlouis : 25 neue Corona-Fälle, zwei Schulen betroffen

Kreis Saarlouis An der Louis-Braille-Schule Lebach und an der Grundschule Vogelsang in Saarlouis wurden am Samstag jeweils eine Person positiv getestet.

Das Gesundheitsamt Saarlouis informiert über zwei weitere Corona-Fälle an Schulen im Landkreis Saarlouis: An der Louis-Braille-Schule Lebach und an der Grundschule Vogelsang in Saarlouis wurden am Samstag jeweils eine Person positiv getestet, in beiden Fällen müssen jedoch keine Kontaktpersonen in Quarantäne. 373 aktuell positive Fälle meldete der Kreis am Samstag, 23 weitere Infektionen waren dazugekommen (insgesamt 8359 bestätigte Fälle): Je fünf in Saarlouis und Ensdorf, je drei in Schwalbach und Schmelz, je zwei in Rehlingen-Siersburg und Saarwellingen und je ein Fall in Wadgassen, Wallerfangen und Lebach.