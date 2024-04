In acht Metern Höhe hängen geblieben Feuerwehr muss Paraglider aus Baum in Ensdorf retten (mit Fotos vom Einsatz)

Auch der Paraglider selbst sagt, dass er sich sicher gefühlt habe, da solche Landungen in Bäumen fast immer glimpflich ausgingen. Auch er selbst zog sich nur eine leichte Verletzung am rechten Schienbein zu. Tatsächlich solle man in so einem Fall sogar darauf vertrauen, dass der Schirm sich in der Baumkrone verfängt. Denn er diene als zusätzliche Sicherung. So auch in diesem Fall: „Ich konnte mich gut zwischen den Ästen fixieren. Dazu hielt mich der Schirm. Darum hatte ich eigentlich keine Angst.“