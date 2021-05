Es ist so weit : Lakai und Wiebelskirchen: Freibäder öffnen

Es ist so weit

Das Kombibad Die Lakai in Neunkirchen. Foto. Heike Jungmann Foto: Heike Jungmann

Neunkirchen Das Freibad Die Lakai öffnet ab Dienstag, 1. Juni, seine Pforten. Das Freibad Wiebelskirchen wird voraussichtlich ab Montag, 7. Juni, öffnen. Das teilt die Stadtpressestelle mit. Wie im vergangenen Jahr gilt ein Hygienekonzept, das eine Maskenpflicht, Abstandsregelung und Kontaktnachverfolgung vorsieht.

Zur Kontaktnachverfolgung kommt die Luca-App zum Einsatz. Wer keine Luca-App besitzt, kann vor Ort Kontaktformulare in Papierform ausfüllen. Bedingung zum Einlass in die Bäder ist ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest. Vor den Bädern befindet sich je ein Testzelt. Tickets können vor Ort an der Kasse gekauft werden. Die Tickets gelten jeweils für ein Zeitintervall. Die erste Schwimmzeit dauert von 8 bis 13 Uhr, die zweite von 14 bis 19 Uhr. Pro Zeitintervall sind maximal 300 Badegäste zulässig.