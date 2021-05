Trauung im historischen Maschinenhaus in Ensdorf : Auf ein Ja-Wort an der alten Grube

Ensdorf Im historischen Maschinengebäude der Grube Duhamel in Ensdorf können sich Paare bald trauen lassen.

Die Idee zu diesem ausgefallenen Trauort hatte Ensdorfs Bürgermeister Jörg Wilhelmy „recht schnell nach Beginn meiner Amtszeit“. Nach Abstimmung mit der RAG und unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsbedingungen wurde das Projekt reif zur Unterschrift. Die erfolgte in der RAG-Repräsentanz durch Wilhelmy und Stefan Hager, Regionalbeauftragter der RAG an der Saar und Geschäftsführer der RAG Montan Immobilien. „Eine Sache, die ich so auch noch nie gehabt habe“, sagte Hager zum Trauort im Grubenambiente. Diese Vereinbarung zwischen Gemeinde und RAG sieht Wilhelmy als Beispiel dafür, „dass die Beziehungen sehr, sehr gut sind“. Dazu sagte Hager: „Die RAG stellt den Raum zur Verfügung, ortsansässige Vereine erfüllen es mit Leben.“ Das ist in diesem Fall der Berg– und Hüttenarbeiterverein Ensdorf. Der kümmert sich auch bereits seit Längerem darum, dass das Maschinenhaus für Besucher erlebbar ist. Das Gebäude ist Teil einer Anlage, die auch den Förderturm beinhaltet. Beide stehen als Symbole der Bergbautechnik unter Denkmalschutz. 1917 wurde das Fördergerüst, der Saarschacht, errichtet. Darüber liefen Stahlseile, an denen Förderkörbe die Verbindung zwischen den Stollen unter Tage und der Erdoberfläche aufrecht hielten. Steuerung und Antrieb erfolgten im angrenzenden Maschinenhaus. Dort waren zwei voneinander getrennte Maschinenräume mit eingebauten Dampfmaschinen. Die letzten beiden zweizylindrigen Maschinen sind von 1918 und 1936. Die Ältere mit einer Nennleistung von 2989 PS lief bis 2014 und war die letzte im regulären Betrieb befindliche Dampfmaschine des deutschen Steinkohlenbergbaus. In diesem Umfeld „bereiten wir alles für die Trauung vor“, sagte Frank Baumann, zweiter Vorsitzende des Ensdorfer Vereins der Berg- und Hüttenarbeiter. Bis zu 20 Personen stünden dafür bereit.