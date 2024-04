Esndorfer Rat fällt Entscheidung Urbanes Gebiet geplant: Am Saarpolygon sollen Wohnungen entstehen

Seit dem Ende des Steinkohlebergbaus im Saarland vor über zehn Jahren arbeiten die Gemeinde Ensdorf und die RAG, als Flächeneigentümer des ehemaligen Bergwerks, an der Entwicklung des sogenannten „Zukunftsstandortes Duhamel“. Die frei gewordene und mittlerweile leergeräumte Fläche am Fuße der Bergehalde Duhamel – die Heimat des Saarpolygons – soll zu einem „saarländischen Premiumstandort mit überregionaler Wahrnehmung und Beachtung“ verwandelt werden. So heißt es in einer Absichtserklärung (Letter of Intent), den sowohl die Gemeinde als auch die RAG vor knapp zwei Jahren unterzeichnet haben.