Am Samstag geht’s los : Freibad in Mettlach öffnet wieder

Foto: Gemeinde Mettlach

Mettlach Auch in der Gemeinde Mettlach beginnt am kommenden Wochenende die Freibad-Saison: Wenige Tage nach dem Merziger Freibad Heilborn wird auch das Mettlacher Freibad wieder seine Tore für Besucher öffnen – und zwar erstmals am Samstag, 29. Mai, um 10 Uhr. Diesen Termin hat der Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer (SPD) jetzt mitgeteilt.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie gibt es einige wichtige Änderungen, die Freibad-Nutzer beachten müssen. So führt die Gemeinde ein Online-Ticketsystem ein, das für einen Besuch des Bades verpflichtend genutzt werden muss. „Ein Verkauf an der Tageskasse findet nicht statt, um eine gesundheitsgefährdende Gruppen- oder Schlangenbildung im Vorbereich des Bades zu vermeiden“, heißt es in der Mitteilung aus dem Mettlacher Rathaus. Die Tickets müssen vorab über das Online-Buchungssystem erworben werden und sind zudem bereits bei der Buchung zu bezahlen. Durch dieses Ticket-System würden ebenfalls die Registrierung der Besucher und die Einhaltung der maximalen Anzahl der Badegäste, die auf 720 Menschen begrenzt ist, sichergestellt.

Das Online-Ticket kann maximal drei Tage im Voraus erworben werden. Alle Informationen rund um das Freibad und das Ticket-System finden sich auf der Internetseite der Gemeinde (www.mettlach.de).

„In Anbetracht der Umstände und Rahmenbedingungen können in der diesjährigen Freibadsaison zudem keine Zehner-, Familien-, und Saisonkarten angeboten werden“, teilt Bürgermeister Kiefer weiter mit. Aufgrund der Corona-Situation gibt es weitere Einschränkungen und besondere Hygienebestimmungen, die zu beachten sind. So bleibt zum Beispiel der Kiosk im Freibad geschlossen, ebenso ist die Sprunganlage nicht nutzbar. Der Besuch des Bades setzt einen negativen (nicht älter als 24 Stunden) und per Zertifikat bestätigten Corona-Schnelltest oder den Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung voraus. Genauere Infos hierzu finden sich ebenfalls auf der Gemeinde-Homepage.

Die Öffnungszeiten des Mettlacher Freibades sind wie folgt: Außerhalb der Ferien kann das Bad dienstags bis sonntags und an Feiertagen im Zeitfenster 1 zwischen 10 und 14 Uhr sowie im Zeitfenster 2 zwischen 15 und 20 Uhr besucht werden. Während der Ferien ist die Anlage täglich geöffnet und kann im Zeitfenster 1 zwischen 9 und 14 Uhr besucht werden sowie im Zeitfenster 2 zwischen 15 und 20 Uhr. Die Eintrittspreise betragen für Kinder Kinder 1,50 Euro (im Zeitfenster 1 und 2) und für Erwachsene 3,50 Euro. Eine Kurzbadekarte zum Feierabendtarif (zwei Euro) ist frühestens ab 15.30 Uhr buchbar und ab 17 Uhr gültig. Schwerbehinderte zahlen den normalen Eintritt, können aber eine Begleitperson kostenlos mitnehmen. Karten können nach dem Kauf nicht zurückgegeben oder übertragen werden.