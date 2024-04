VdK Walsheim/Niedergailbach Kaffeenachmittag des VdK fand eine gute Resonanz

Ihr besonderer Gruß galt dem kürzlich wieder gewählten Vorsitzenden des VdK-Kreisverbandes Saarpfalz, Clemens Lindemann, sowie den aus dem aufgelösten Ortsverband Gersheim-Reinheim übernommenen VdKlern. Clemens Lindemann, der erstmals als Kreisvorsitzender den Ortsverband Walsheim-Niedergailbach besuchte, sei nach eigenen Angaben gerne in das Dorf an der Grenze gekommen, das ihm durch die vielen Besuche der Bewertungskommissionen „Unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zukunft“ in bester Erinnerung geblieben sei.