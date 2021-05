Und wieder fällt in der Gemeinde Gersheim eine sehr beliebte Fete flach : Der Jakobsmarkt in Medelsheim fällt erneut aus

Medelsheim Nachdem er schon im vergangenen Jahr der Coronakrise zum Opfer gefallen ist, wurde der Medelsheim Jakobsmarkt, der am Sonntag, 18. Juli, stattfinden sollte, erneut abgesagt. Peter Krämer, Vorsitzender des ausrichtenden Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Medelsheim, teilte dies mit und hob heraus, dass der Gesundheitsschutz bei dieser Großveranstaltung nicht gewährleisten werden könne.

Alle hoffen auf das kommende Jahr, um den Markt rund um die Pfarrkirche St. Martin am dritten Sonntag im Juli wieder anzubieten. Der Jakobsmarkt reiht sich in den „Reigen“ der bisher schon abgesagten Veranstaltungen in Gersheim ein. Dazu gehörten bisher die Gersheimer Theaterwoche, der Reinheimer Rosenmontagszug und der Bruder-Konrad-Ritt. Ausfallen werden zudem nach derzeitigem Stand die kulinarische Weinwanderung Anfang September in Reinheim und die Gälbacher Zeltkirb im August in Niedergailbach.