Die Wehr in Walsheim freut sich sehr über dieses Geschenk : Rettungsplattform erweitert das Spektrum der Feuerwehr

Die Wehr in Walsheim freut sich sehr über dieses Geschenk

Walsheim Großzügige Spende eines Gersheimer Unternehmers für ein Hilfsmittel, das bei der Befreiung von verunglückten Menschen zum Einsatz kommt.

Ob im Einsatz an Personen- oder Lastkraftwagen, Bussen oder Zügen: Die Rettungsplattform, die die Gersheimer Firma Saarlandleitern von Nico Weinmann der Feuerwehr seines Heimatdorfes Walsheim spendete, wird zu einem wichtigen Hilfsmittel bei der Befreiung von Verunglückten aus einem Fahrzeug. Dank der in der Höhe verstellbaren Plattform könne sich das Rettungsgerät jeder Gegebenheit anpassen, so der Unternehmer. „Die Feuerwehr ist der wichtigste Verein im Dorf“, lautet die kurze, treffende Antwort auf die Frage, warum er sie unterstützt. Löschbezirksführer Rainer Bachmann ergänzte, dass das „Ding“ wichtig, richtig wichtig für die Arbeit der Lebensretter sei.