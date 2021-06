Das erwartet die Besucher : Zweibrücker Freibad wieder offen

Betreten verboten: Auf dieser Seite dürfen die Besucherinnen und Besucher nicht ins Becken. Foto: Nadine Lang/Moritz Scheidel

Zweibrücken Wie 2020 greifen auch in der diesjährigen Badesaison wieder einige Corona-Regeln. Welche das sind, erklärt uns Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann. Ein Corona-Test wird nicht nötig sein.

Der sprichwörtliche „Sprung ins kalte Wasser“. Etwas, das Mut verlangt. Bei dem man sich laut Duden „ein Herz fassen muss“. Womöglich, ja wahrscheinlich, wird es dem einen oder anderen diesen Mittwoch genauso ergehen, wenn das Zweibrücker Freibad nach gut neun Monaten wieder öffnet. Freudig und mutig reinspringen – oder sich doch Schritt für Schritt vortasten?

Es ist aber nicht die einzige Frage, der sich die Besucherinnen und Besucher zum Auftakt der Freibad-Saison stellen müssen. Denn wie im vergangenen Jahr werden auch diesmal Regeln gelten, die vor einer Corona-Infektion schützen sollen.

Laut Werner Brennemann, dem Stadtwerke-Geschäftsführer und damit verantwortlich für das Freibad, „werden wir im Vergleich zum vergangenen Jahr wenig ändern“. Eine Ausnahme sei, dass nun kein Security-Personal mehr zum Einsatz kommt.

Erneut wird das Freibad in zwei Schichten geöffnet sein: von 10 bis 14 Uhr, dann von 15 bis 19 Uhr. Zwischen diesen beiden Blöcken reinigen und desinfizieren Fachkräfte das Bad. Heißt auch: In dieser Zeit müssen alle Besucher das Gelände für eine Stunde verlassen. Pro Schicht dürfen bis zu 300 Menschen (an heißen Tagen waren es 2019 noch bis zu 2000 gewesen) ins Freibad. Ein Corona-Test müssen die Gäste nicht vorweisen, erklärt Brennemann.

Genau wie im vergangenen Jahr dürfen sich maximal 125 Personen gleichzeitig im Wasser aufhalten: 75 im Nichtschwimmer- und 50 im Schwimmerbecken. Damit sollen die Abstandsregeln eingehalten werden.

Hinzu kommt, dass in beiden Becken nur in eine Richtung geschwommen werden kann. Also quasi Einbahnstraße herrscht. Die Plätze auf der Liegewiese sind aufgezeichnet, können von den Besuchern aber frei ausgewählt werden. Hier dürfen Liegende auch essen und trinken, außerhalb jedoch nicht. Diese Regel gilt auch für Speisen und Getränke, die am neuerdings vom Partyservice „Saarländisch Gudd Gess“ betriebenen Kiosk gekauft werden.

Brennemann betont, dass sich alle, die einen Besuch fest eingeplant haben, am besten über die Homepage des Freibades (www.freibad-zw.de) ein Platz sichern. Ein Ticket kostet 3,50 Euro für Erwachsene und 2,50 für Jugendliche. Mehrfachkarten aus dem Vorjahr sind nicht gültig.

Ebenso sei es aber auch möglich, „an der Freibad-Kasse vor Ort eine Eintrittskarte zu erwerben. Denn wir wollen keinen ausschließen“, sagt Brennemann und zielt mit seiner Aussage auf ältere Menschen ab, die keinen Internetzugang zu Hause haben bzw. nicht über das Wissen verfügen, ein Ticket online zu buchen.

Hintergrund: Im vergangenen Jahr war es hier noch zu Diskussionen gekommen, weil Brennemann zunächst einzig auf ein Online-Ticket-System gesetzt hatte. Wenige Tage vor der Öffnung schwenkte der Stadtwerk-Chef nach Protesten jedoch um und erlaubte auch den Ticketkauf vor Ort. Weiterhin nicht möglich bleiben hingegen Reservierungen per Anruf – da dadurch womöglich Plätze für andere Besucher blockieren würden.

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat den Hygieneplan genehmigt. Damit steht dem Freibad-Auftakt also nichts mehr im Wege. Auch dann nicht, wenn es am Mittwoch tatsächlich regnen sollte. „Wir werden auf alle Fälle öffnen“, unterstreicht der Stadtwerke-Chef: „Die Schüler haben in dieser Woche ja noch Ferien“, nennt Brennemann einen Grund.

Und unter den Schulkindern tummeln sich ganz gewiss einige, die den Sprung ins kalte Wasser nicht scheuen.

Nur hier dürfen Besucher ins Wasser. Foto: Moritz Scheidel