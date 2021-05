Golfclub Rubenheim : Der Golfclub Katharinenhof bietet Schnupperkurse an

Auf der Driving Range üben die Teilnehmer unter Anleitung die richtige Schlag-Haltung. Foto: Roman Bonnaire

Rubenheim Das Interesse an Sport im Freien und in der frischen Luft ist durch die Corona-Pandemie deutlich gewachsen. Das spürt auch der Golfclub Katharinenhof, der in den ersten Monaten schon mehr Neumitglieder verzeichnen kann als in den Vorjahren.

Deshalb hat der Verein zusätzliche Schnupperkurse im Angebot, bei denen Interessierte die Sportart kennenlernen können.

Golfprofi Darran Train erläutert den Teilnehmern zunächst ein paar Grundbegriffe des Sports und erklärt, warum Golfer so viele Schläger auf der Runde dabei haben. Danach geht es in die Praxis mit ersten eigenen Schwüngen auf der Driving Range und auch das Putten kommt nicht zu kurz. Schläger und Bälle werden gestellt, die Teilnehmer sollten in sportlich bequemer Kleidung erscheinen. Eine kurze Tour im E-Caddy über den Platz und ein Umtrunk mit Imbiss auf der wunderbaren Terrasse des Clubheims runden die Kurse ab.

Die nächsten Kurse finden an Fronleichnam, 3. Juni, um 18 Uhr und am Sonntag, 13. Juni, um 14 Uhr statt.